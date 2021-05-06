Импортер Skoda официально сообщил о приостановке продаж всех моделей чешской марки в стране. Сервисное обслуживание автомобилей Skoda, включая гарантийные обязательства, продолжается в полном объеме

В среду, 5 мая, в Республике Беларусь начал действовать запрет на продажу всех моделей марки Skoda, в том числе, которые производят в России. Причиной такого решения стал отказ чешской компании спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в Беларуси.

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Указ Президента Республики Беларусь предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров ряда марок на основании того, что они производятся в стране, которая применила санкции в отношении Беларуси. В числе запрещенных брендов, кроме Skoda, оказались Liqui Moly (масла и смазочные материалы), Nivea (средства по уходу за кожей) и другие.

По автомобилям Skoda Таможенный комитет дал разъяснения: с 5 мая не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (или выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС. Позже выяснилось, что запрет распространяется и на автомобили Skoda российской сборки, а также на подержанные машины чешской марки.

На сайте импортера сообщается, что ввоз и реализация автомобилей Skoda приостановлены на территории всей страны "до выяснения области действия и механизма применения запрета". С каждым клиентом, который уже заключил договор на покупку автомобиля, представители Skoda свяжутся индивидуально.

Кроме того, импортер Skoda направил в государственные ведомства Беларуси письма с просьбой разъяснить, попадают ли под запрет автомобили, произведенные российским заводом Volkswagen Group Rus, однако так и не получил ответ.

Согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году в стране было продано 52 678 новых машин, в том числе 3 682 автомобиля Skoda. По объемам продаж чешская марка заняла шестое место, уступив только Lada (10 342 шт.), Geely (9 200 шт.), Renault (6 892 шт.), Volkswagen (5 538 шт.) и Kia (3 742 шт.).