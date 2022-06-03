Станции Tesla Powerwall обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевской области.

Илон Маск передал украинцам солнечные станции, которые сейчас обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры Киевской области.

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“Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станции Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall. Эти солнечные батареи и генераторы получили большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall имеет высокую автономность и обеспечивает резервное питание во время отключений электричества”, – написал тогда министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сегодня он поделился результатами работы станций на неоккупированных территориях. Там серьезные проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений. На приложенном фото счастливые работники амбулаторий в Бородянке, благодарят за станции и желают, чтобы каждая амбулатория на освобожденной территории имела свой Tesla Powerwall.