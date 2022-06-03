Станції Tesla Powerwall забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини.

Ілон Маск передав українцям сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини.

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“Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall. Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики”, – написав тоді міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сьогодні він поділився результатами роботи станцій на деокупованих територіях. Там серйозні проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень. На доданому фото щасливі працівники амбулаторій у Бородянці, дякують за станції та бажають, щоб кожна амбулаторія на звільненій території мала свій Tesla Powerwall.