Установка электрических силовых агрегатов на классические транспортные средства становится трендом – как способ сохранить эти модели на дороге. Классический мини EV поступит в продажу за 70 000 долларов США.

Компания Recharged Heritage фактически основывает новую нишу, начиная принимать заказы на переоборудование в электромобиль оригинального Mini. Цены начинаются от 48 092 долларов США, если у вас есть автомобиль для переоборудования, или 70 710 долларов США, если донора подберет компания.

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Этот электрический Mini имеет 97 лошадиных сил (72 киловатт) и использует аккумулятор емкостью 18 киловатт-часов. Эта установка обеспечивает ориентировочный диапазон WLTP в 166 км. Зарядное устройство мощностью 6,6 кВт может заряжать батарею за три часа от специальной зарядки мощностью 7 кВт, или за девять часов от стандартной розетки.

Для сравнения, оригинальный Mark 1 Mini использовал 850-кубовый четырехцилиндровый двигатель мощностью 34 л.с. На момент запуска спортивный Cooper обладал силовой установкой объемом 997 куб. см, которая увеличила мощность до 55 л.с.

Это преобразование EV дает Mini два режима вождения. В настройках Pure маленький автомобиль развивает 100 километров в час за 11,5 секунды и имеет максимальную скорость 126 км/ч. В режиме Sport время разгона уменьшается до 8,5 секунды, а максимальная скорость возрастает до 148 км/ч.