Встановлення електричних силових агрегатів у класичні транспортні засоби стає способом зберегти ці моделі на дорозі. Класичний міні EV надійде в продаж за 70 000 доларів США

Компанія Recharged Heritage фактично засновує нову нішу, починаючи приймати замовлення на переобладнання в електромобіль оригінального Mini. Ціни починаються 48 092 доларів США, якщо у вас є автомобіль для переобладнання, або 70 710 доларів США якщо донора підбере компанія.

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Цей електричний Mini має 97 кінських сил (72 кіловати) і використовує акумулятор ємністю 18 кіловат-годин. Ця установка забезпечує орієнтовний діапазон WLTP у 166 кілометрів. Зарядний пристрій потужністю 6,6 кВт може заряджати батарею за три години від спеціальної зарядки потужністю 7 кВт або за дев’ять годин від стандартної розетки.

Для порівняння, оригінальний Mark 1 Mini використовував 850-кубовий чотирициліндровий двигун потужністю 34 к.с. На момент запуску спортивний Cooper мав силову установку об’ємом 997 куб.см, яка збільшила потужність до 55 к.с.

Це перетворення EV дає Mini два режими водіння. У налаштуваннях Pure маленький автомобіль розвиває 100 кілометрів на годину за 11,5 секунд і має максимальну швидкість 126 км/год. У режимі Sport час розгону зменшується до 8,5 секунд, а максимальна швидкість зростає до 148 км/год.