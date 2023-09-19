Этот 97-летний дедушка из Новой Зеландии установил рекорд старейшего мотоциклиста мира за три недели до своего 98-го дня рождения.

За участие в 43-м фестивале классических мотоциклов Pukekohe в Окленде комиссия Книги рекордов Гиннеса признала Лесли Гарриса самым старым мотоциклистом планеты.

Профессиональный гонщик Лесли Гаррис наравне соперничал с молодыми спортсменами. Вместе с ним на старт вышли старший сын Родом, которому 64 года, и 21-летняя внучка Оливия. Лесли выступал в заезде на своем дорогом BSA Bantam 175cc, развивающем скорость почти до 130 км/ч.

Ветеран-спортсмен выступил достаточно удачно, финишировал четвертым. Оливия, участвовавшая в соревнованиях впервые и ездившая на одном из любимых дедовых мотоциклов BSA Bantam, заняла 21 место, а более опытный Род оказался на восьмой позиции.

Читайте также Мотогонщик за сутки проехал более 4000 километров: фото

Лес участвует в гонке на мотоциклах в Новой Зеландии с момента своей первой официальной гонки уже 70 лет, он начал карьеру в 1953 году. Нынешний фестиваль на гоночной трассе Pukekohe Park Raceway стал особым событием для дедушки, поскольку он из-за нескольких травм давно не участвовал в гонке, не говоря уже о том, что впервые соревновался вместе с членами своей семьи.

Гонщик-ветеран Лесли с внучкой Оливией и сыном Родом на соревнованиях. Фото из семейного архива ветерана Лесли Гарриса

Есть одна важная деталь в той истории: это был для ветерана спорта последний заезд на его родной исторической трассе, которая уже продана. Однако это не финиш и Лесли Гаррис заявил, что "с нетерпением ждет 44-й классический фестиваль, который должен пройти в феврале 2024 года на новой трассе Manfeild Circuit Chris Amon в Филдинге".

"Лес все еще соревнуется и будет продолжать это делать, пока он сможет опрокинуть ногу через свой мотоцикл" – рассказывает сын Лесли Тим Харрис.