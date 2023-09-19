Цей 97-річний дідусь з Нової Зеландії встановив рекорд найстарішого мотоцикліста світу за три тижні до свого 98-го дня народження.

За участь у 43-му фестивалі класичних мотоциклів Pukekohe в Окленді комісія Книги рекордів Гіннеса визнала Леслі Гарріса найстарішим мотоциклістом планети.

Професійний гонщик Леслі Гарріс нарівні змагався з молодими спортсменами. Разом з ним на старт вийшли старший син Родом, якому 64 роки, та 21-річна онука Олівія. Леслі виступав у заїзді на своєму дорогому BSA Bantam 175cc, що розвиває швидкість майже до 130 км/год.

Ветеран-спортсмен виступив доволі вдало, фінішував четвертим. Олівія, яка брала участь у змаганнях уперше та їздила на одному з улюблених дідових мотоциклів BSA Bantam, посіла 21 місце, а більш досвідчений Род взяв восьму сходинку.

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Лес бере участь у перегонах на мотоциклах у Новій Зеландії з моменту своєї першої офіційної гонки вже 70 років, він розпочав кар’єру в 1953 році. Нинішній фестиваль на гоночній трасі Pukekohe Park Raceway став особливою подією для дідуся, оскільки він через кілька травм давно не брав участь у перегонах, не кажучи вже про те, що вперше змагався разом із членами своєї родини.

Гонщик-ветеран Леслі з онукою Олівією та сином Родом на змаганнях. Фото з сімейного архіву ветерана Леслі Гарріса

Є що одна важлива деталь у цій історії: це був для ветерана спорту останній заїзд на його рідній історичній трасі, яка вже продана. Однак це не фініш і Леслі Гарріс заявив, що "з нетерпінням чекає на 44-й класичний фестиваль, який має відбутися в лютому 2024 року на новій трасі Manfeild Circuit Chris Amon у Філдінгу".

"Лес все ще змагається і буде продовжувати це робити, поки він зможе перекинути ногу через свій мотоцикл", – розповідає син Леслі Тім Харріс.