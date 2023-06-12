Triumph Tiger 1200 GT Explorer і Іван Сервантес встановили новий рекорд найдовшої відстані, пройденої за 24 години.

Якщо ви їздите на мотоциклі, то знаєте, що годинами поспіль їздити не так просто. Звичайно, це залежить від того, на якому мотоциклі ви їдете. Іван Сервантес мав намір побити Книгу рекордів Гіннесса на найбільшу дистанцію на мотоциклі за 24 години.

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Іван досяг успіху, проїхавши на Triumph Tiger 1200 GT Explorer приголомшливі 4012 км. Ось як він це зробив.

Щоб зрозуміти, як йому вдалося побити світовий рекорд, розповімо про Івана Сервантеса. Він п’ятиразовий чемпіон світу з ендуро, п’ятиразовий чемпіон Іспанії з мотокросу та міжнародний посол Triumph. Отже, Іван, безумовно, був придатним для спроби цього складного подвигу.

Вибір байка також був критичним для цієї спроби. Triumph Tiger 1200 GT Explorer розроблений для подорожей і перетинів континентів, оснащений двигуном об’ємом 1160 куб.см, що видає максимальну потужність 147 к.с. (130 Нм).

Однак потужність тут не головне. Івану потрібен був достатньо зручний мотоцикл, щоб їздити годинами поспіль. Цей мотоцикл має підігрів ручок, підігрів сидіння та чудовий захист від вітру. Більше того, 30-літровий паливний бак був не менш важливим.

Іванів мотоцикл не мав особливих доопрацювань. Навіть шини були стандартні Metzeler Tourance. Крім того, вдосконалена електроніка забезпечує ідеальний баланс між потужністю та контролем, а світлодіодні фари високої інтенсивності забезпечують належне освітлення під час їзди.

Спроба побити цей словесний рекорд на дорозі загального користування була б надто необачною. Тому Тріумф та Іван обрали високошвидкісне кільце в технічному центрі Nardò в Італії. Це високошвидкісний випробувальний трек, побудований у 1975 році, довжина якого становить 12,5 км. Більше того, він має чотири смуги, і він круглий.

Як ви можете собі уявити, потрібна значна психологічна та фізична підготовка, щоб бути готовим до цього випробування. Іван вирішив зробити те, що він вміє найкраще фізично підготуватися – вирушити на грунтову доріжку в своїй країні, Іспанії, за чотири тижні до спроби. Враховуючи його гоночний родовід і високі результати, він уже знав, як підготувати свій розум до рекорду.

Щоб побити світовий рекорд, Івану довелося подолати понад 3406 км. Це означає, що йому довелося їхати абсолютно рівно зі швидкістю понад 200 км/год. Звісно, «Тріумф» облаштував для спроби рекорду «піт-лейн», де Іван міг заправитися, поїсти, попити та скористатися туалетом. Звичайно, кожну з них потрібно було зробити якомога швидше, щоб збільшити шанси побити світовий рекорд.

По-перше, Івану вдалося проїхати 14 кіл, перш ніж він змушений був зупинитися на дозаправку – це трохи відрізнялося від того, що оцінив Triumph: 17 кіл. Що ще гірше, перша дозаправка пройшла не так, як очікувалося, оскільки команді вдалося залити лише 21 літр через зупинку паливного насоса через випаровування палива.

На другій зупинці проблема була усунена, і Triumph заправив мотоцикл 28 літрами. Це дозволило Івану досягти оцінки Тріумфу в 17 кіл з повним баком. За 4 години 12 хвилин Іван пройшов 621 милю (1000 км).

Жоден серійний мотоцикл не може налаштувати круїз-контроль на максимальну швидкість. Це означало, що Івану доводилося постійно використовувати зап’ястя, щоб утримувати дросель на максимальній потужності. Ви можете собі уявити, що через деякий час у вас почне боліти праве зап'ястя. Щоб подолати цю проблему, Іван поміняв руки і лівою рукою утримував газ.

Через деякий час команда «Тріумфу» продовжувала наполягати на тому, щоб Іван зробив перерву (крім запланованих), щоб відпочити, але Іван був націлений на мету і хотів максимально використати свій час.

Іншою проблемою, яка виникла, зовсім поза контролем Івана та Тріумфа, був дощ. Дощ почався, коли Іван був уже на 13 годині 13 хвилині спроби. Що ще гірше, почало темніти. Це означало, що не тільки була низька видимість, але й асфальтова дорога ставала слизькою – ви точно не захочете цього, коли їдете на безперервній швидкості 200 км/год.

Тож «Тріумф» вирішив поміняти шини мотоцикла на нові «Метцелери», а Іван скористався можливістю поїсти та трохи відпочити. Незважаючи на те, що він перевищив ціль, він все одно хотів повернутися на дорогу. Йому довелося бути особливо обережним на перших колах, оскільки спочатку нові шини можуть бути дуже слизькими.

На той час, тим паче, що надворі було темно, почався недосип. Хоча Іван їхав на великій швидкості, повторювані завдання могли стати одноманітними, тим більше, що йому не було на чому зосередитися, крім себе та положення мотоцикла на дорозі.

Івану вдалося побити рекордну дистанцію на мотоциклі за 24 години всього за 19 годин, проїхавши 3407 км. Тріумф порекомендував Івану відпочити, тим більше, що тіло почало боліти. Однак, як не дивно, після того, як Іван спробував відпочити протягом п’яти хвилин, він виявив, що хвилювання занадто велике для нього, щоб відпочити, тому він захотів повернутися на «Тигра».

Тож за нуль годин сну Івану вдалося 4012 км і повернутися додому з рекордом Гіннеса. Ось деякі статистичні дані цієї божевільної спроби. Середня швидкість за 24 години становила 167,79 км/год. Іван проїхав 317 кіл і витратив 520 літрів палива, заправляючись на 18 піт-стопах.