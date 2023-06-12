Triumph Tiger 1200 GT Explorer и Иван Сервантес установили новый рекорд самого длинного расстояния, пройденного за 24 часа.

Если вы ездите на мотоцикле, то знаете, что часами ездить не так просто. Конечно, это зависит от того, на каком мотоцикле вы уезжаете. Иван Сервантес намеревался побить Книгу рекордов Гиннесса на самую большую дистанцию на мотоцикле за 24 часа.

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Иван добился успеха, проехав на Triumph Tiger 1200 GT Explorer потрясающие 4012 км. Вот как он это сделал.

Чтобы понять, как ему удалось побить мировой рекорд, расскажем об Иване Сервантесе. Он пятикратный чемпион мира по эндуро, пятикратный чемпион Испании по мотокроссу и международный посол Triumph. Итак, Иван, безусловно, пригоден для попытки этого сложного подвига.

Выбор басня также был критичен для этой попытки. Triumph Tiger 1200 GT Explorer разработан для путешествий и связей континентов, оснащен двигателем объемом 1160 куб.см, выдающим максимальную мощность 147 л.с. (130 Нм).

Однако мощность здесь не главное. Ивану потребовался достаточно удобный мотоцикл, чтобы ездить часами подряд. Этот мотоцикл имеет подогрев ручек, подогрев сиденья и отличную защиту от ветра. Более того, 30-литровый топливный бак был не менее важен.

Иванов мотоцикл не имел особых доработок. Даже шины были стандартные Metzeler Tourance. Кроме того, усовершенствованная электроника обеспечивает идеальный баланс между мощностью и контролем, а светодиодные фары высокой интенсивности обеспечивают надлежащее освещение во время езды.

Попытка побить этот словесный рекорд на дороге общего пользования была бы слишком опрометчивой. Поэтому Триумф и Иван выбрали высокоскоростное кольцо в техническом центре Нардо в Италии. Это высокоскоростной испытательный трек, построенный в 1975 году, протяженность которого составляет 12,5 км. Более того, он имеет четыре полосы, и он круглый.

Как вы можете представить себе, нужна значительная психологическая и физическая подготовка, чтобы быть готовым к этому испытанию. Иван решил сделать то, что он умеет лучше физически подготовиться – отправиться на грунтовую дорожку в своей стране, Испании, за четыре недели до попытки. Учитывая его гоночную родословную и высокие результаты, он уже знал, как подготовить свой ум к рекорду.

Чтобы побить мировой рекорд, Ивану пришлось преодолеть более 3406 км. Это означает, что ему пришлось ехать совершенно ровно со скоростью более 200 км/ч. Конечно, Триумф обустроил для попытки рекорда пит-лейн, где Иван мог заправиться, поесть, попить и воспользоваться туалетом. Конечно, каждую из них нужно было сделать побыстрее, чтобы увеличить шансы побить мировой рекорд.

Во-первых, Ивану удалось проехать 14 кругов, прежде чем он вынужден был остановиться на дозаправку – это немного отличалось от того, что оценил Triumph: 17 кругов. Что еще хуже, первая дозаправка прошла не так, как ожидалось, поскольку команде удалось залить только 21 литр из-за остановки топливного насоса из-за испарения топлива.

На второй остановке проблема была устранена и Triumph заправил мотоцикл 28 литрами. Это позволило Ивану достичь оценки Триумфа в 17 кругов с полным баком. Через 4 часа 12 минут Иван прошел 621 милю (1000 км).

Ни один серийный мотоцикл не может настроить круиз-контроль на максимальную скорость. Это означало, что Ивану приходилось постоянно использовать запястье, чтобы удерживать дроссель на максимальной мощности. Вы можете представить себе, что через некоторое время у вас начнет болеть правое запястье. Чтобы справиться с этой проблемой, Иван поменял руки и левой рукой удерживал газ.

Через некоторое время команда «Триумфа» продолжала настаивать на том, чтобы Иван совершил перерыв (кроме запланированных), чтобы отдохнуть, но Иван был нацелен на цель и хотел максимально использовать свое время.

Другой возникшей проблемой, совсем вне контроля Ивана и Триумфа, был дождь. Дождь начался, когда Иван был уже на 13 часов 13 минут попытки. Что еще хуже, стало темнеть. Это означало, что не только была низкая видимость, но и асфальтовая дорога становилась скользкой – вы точно не захотите этого, когда едете на непрерывной скорости 200 км/ч.

Так что «Триумф» решил поменять шины мотоцикла на новые «Метцелеры», а Иван воспользовался возможностью поесть и немного отдохнуть. Несмотря на то, что он превысил цель, он все равно хотел возвратиться на дорогу. Ему пришлось быть особенно осторожным на первых кругах, поскольку поначалу новые шины могут быть очень скользкими.

К тому времени, тем более что на улице было темно, начался недосып. Хотя Иван ехал на большой скорости, повторяющиеся задачи могли стать однообразными, тем более что ему не на чем было сосредоточиться, кроме себя и положения мотоцикла на дороге.

Ивану удалось побить рекордную дистанцию на мотоцикле за 24 часа всего за 19 часов, проехав 3407 км. Триумф порекомендовал Ивану отдохнуть, тем более что тело начало болеть. Однако, как ни странно, после того, как Иван попытался отдохнуть в течение пяти минут, он обнаружил, что волнение слишком велико для него, чтобы отдохнуть, поэтому он захотел вернуться на Тигра.

Так что за ноль часов сна Ивану удалось 4012 км и вернуться домой с рекордом Гиннеса. Вот некоторые статистические данные этой безумной попытки. Средняя скорость за 24 часа составила 167,79 км/ч. Иван проехал 317 кругов и израсходовал 520 литров топлива, заправляясь на 18 пит-стопах.