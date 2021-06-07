Задержка с запуском связана с нехваткой полупроводников и затянутой пандемией.

Новый электрический кроссовер Nissan Ariya должен был поступить в продажу в Японии летом 2021 года, однако вице-президент компании Асака Хошино рассказала журналистам агентств Bloomberg и Reuters, что запуск переносится на зиму, то есть на полгода.

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"Мы были нацелены на середину текущего года, но пандемия COVID-19 продержалась дольше, чем ожидалось, и возникла нехватка полупроводников", – пояснила Асака Хошино. По ее словам, продажи в США и Европе обычно начинаются через два месяца после запуска в Японии, значит, Ariya освоится на главных рынках только в 2022 году. Соответственно, минимум на полгода будет отложено появление Nissan Ariya и на украинском рынке, а эту модель нам уже обещали. Теперь ждать ее следует не раньше весны-лета следующего года.

Асака Хошино также отметила, что Ariya "наполнена инновационными технологиями, которые необходимо тщательно проверять одну за другой". Дефицит полупроводников ударил по автопилоту ProPilot 2.0, системе автоматической парковки, голосовому управлению и другим высокотехнологичным функциям, которые составляют до 40% цены электромобиля.

Аналитики мировой автомобильной отрасли сходятся во мнении, что от Ariya во многом зависит развитие Nissan – это ключ к дальнейшим успехам марки, а в задержке с запуском нет ничего хорошего.