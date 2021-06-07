Затримка з запуском пов’язана з нестачею напівпровідників та затягнутою пандемією.

Новий електричний кросовер Nissan Ariya повинен був надійти у продаж в Японії влітку 2021 року, однак віце-президент компанії Асака Хошино розповіла журналістам агентств Bloomberg і Reuters, що запуск переноситься на зиму, тобто на півроку.

Читайте також: Перший електричний кросовер Nissan з'явився у Європі

"Ми були націлені на середину поточного року, але пандемія COVID-19 протрималася довше, ніж очікувалося, і виникла нестача напівпровідників", – пояснила Асака Хошино. За її словами, продажі у США і Європі зазвичай починаються через два місяці після запуску в Японії, значить, Ariya освоїться на головних ринках лише у 2022 році. Відповідно, щонайменше на півроку буде відкладена поява Nissan Ariya і на українському ринку, а цю модель нам вже обіцяли. Тепер чекати її слід не раніше весни-літа наступного року.

Асака Хошино також зазначила, що Ariya "наповнена інноваційними технологіями, які необхідно ретельно перевіряти одну за одною". Дефіцит напівпровідників вдарив по автопілоту ProPilot 2.0, системі автоматичного паркування, голосовому управлінню та іншим високотехнологічним функціям, що складають до 40% ціни електромобіля.

Аналітики світової автомобільної галузі сходяться на думці, що від Ariya багато в чому залежить розвиток Nissan – це ключ до подальших успіхів марки, а в затримці з запуском немає нічого хорошого.