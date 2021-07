Новоявленный автопроизводитель, который казался чрезвычайно перспективным, стал жертвой пандемии.

В течение последнего года Byton испытывал серьезные финансовые трудности, которые в конце привели к подаче заявления о банкротстве. Первенцем марки должен был стать электрический кроссовер M-Byte с огромным экраном чуть ли не на всю ширину передней панели, но до производства дело так и не дошло.

Дело о банкротстве Byton или Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co., Ltd розлягае суд Нанкина.

Стартап Byton был основан в 2017 году предпринимателем Даниэлем Кирхертом, бывшим сотрудником BMW. Уже через два года, после основания, компания представила на автосалоне во Франкфурте свой первый автомобиль M-Byte в серийном виде. Батарейный кроссовер получил заявленную мощность в 272 лошадиные силы, аккумулятор на 72 киловатт-часа и запас хода в 360 километров. Также предусматривался более мощный вариант с 408-сильным двигателем, батареей на 95 киловатт-часов и запасом хода в 435 километров.

Во время пандемии у стартапа возникли проблемы с поставкой запчастей, которые привели к простоям, массового увольнения сотрудников и в конце банкротства.

Фото: Byton M-Byte / Byton