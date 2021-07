Новоявлений автовиробник, який здавався надзвичайно перспективним, став жертвою пандемії.

Протягом останнього року Byton зазнавав серйозних фінансових труднощів, які врешті призвели до подання заяви про банкрутство. Первістком марки мав стати електричний кросовер M-Byte з велетенським екраном ледь не на всю ширину передньої панелі, але до виробництва справа так і не дійшла.

Справу про банкрутство Byton або Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co., Ltd розлядає суд міста Нанкін.

Стартап Byton був заснований у 2017 році підприємцем Даніелем Кірхертом, колишнім співробітником BMW. Вже через два роки, після заснування, компанія представила на автосалоні у Франкфурті свій перший автомобіль M-Byte у серійному вигляді. Батарейний кросовер мав заявлену потужність у 272 кінські сили, акумулятор на 72 кіловат-години і запас ходу у 360 кілометрів. Також передбачався більш потужний варіант із 408-сильним двигуном, батареєю на 95 кіловат-годин і запасом ходу у 435 кілометрів.

Під час пандемії у стартапу виникли проблеми з постачанням запчастин, які привели до простоїв, масового звільнення співробітників і врешті банкрутства.

Фото: Byton M-Byte / Byton