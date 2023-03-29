В Малайзии был создан премиальный водородный кроссовер. Модель под названием Fosslin от стартапа Hiperon Motors должна выйти на рынок к концу 2023 года.

Первую партию автомобилей передадут "избранным клиентам" для тестов, а затем марка хочет выйти на рынки Азии, Европы и Северной Америки. В планах – запуск двух версий Fosslin, на электричестве и водороде. Электрокар сможет разгоняться до сотни в пять секунд и проезжать без подзарядки 450 километров.

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Малайзийский стартап Hiperon Motors (не путать с созвучным Hyperion Motors из солнечной Калифорнии) представил кроссовер Fosslin. Имя новинки составлено из двух норвежских слов: foss – водопад, и lyn – молния. Дизайн – заслуга студии One One Lab с офисами в Китае и Польше. На выбор будут предложены две модификации – с электрической силовой установкой и водородной. Несложно догадаться, что весь этот набор подается под соусом премиальности и экологичности.

О водородном Fosslin информации пока нет. Характеристики полностью электрического варианта таковы: 487 сил, 670 Нм, разгон до ста в пять секунд и «максималка» 260 километров в час. Батарея емкостью 95 киловатт-часов даст 450 километров хода, что на фоне Fisker Ocean с его 707 километрами выглядит довольно скромно. В то же время радует список стандартной оснастки, в которой есть, например, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, круговой обзор и медиасистема с 17-дюймовым дисплеем на органических светодиодах.

Несмотря на отсутствие живых фотографий, первые машины Hiperon обещает передать покупателям уже в третьем квартале этого года. Пять электрических и пять водородных кроссоверов будут использоваться для тестов, после чего модель появится на рынках Азии, Европы и Северной Америки. Цен нет, поэтому пока стремление малоизвестной фирмы очень похожи на попытку привлечь внимание к несуществующему продукту.