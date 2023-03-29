У Малайзії створили преміальний водневий кросовер. Модель під назвою Fosslin від стартапу Hiperon Motors має вийти на ринок до кінця 2023 року.

Першу партію автомобілів передадуть "обраним клієнтам" для тестів, а потім марка хоче вийти на ринки Азії, Європи та Північної Америки. У планах – запуск двох версій Fosslin, на електриці та водні. Електрокар зможе розганятися до сотні за п'ять секунд і проїжджати без підзарядки 450 кілометрів.

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Малайзійський стартап Hiperon Motors (не плутати зі співзвучним Hyperion Motors із сонячної Каліфорнії) представив кросовер Fosslin. Ім'я новинки складено із двох норвезьких слів: foss - водоспад, і lyn - блискавка. Дизайн – заслуга студії One One Lab з офісами в Китаї та Польщі. На вибір запропонують дві модифікації – з електричною силовою установкою та водневою. Неважко здогадатися, що весь цей набір подається під соусом преміальності та екологічності.

Про водневий Fosslin інформації поки немає. Характеристики повністю електричного варіанта такі: 487 сил, 670 Нм, розгін до ста за п'ять секунд та «максималка» 260 кілометрів на годину. Батарея ємністю 95 кіловат-годин дасть 450 кілометрів ходу, що на тлі Fisker Ocean із його 707 кілометрами виглядає досить скромно. Натомість радує список стандартного оснащення, в якому є, наприклад, тризонний клімат-контроль, панорамний дах, круговий огляд та медіасистема з 17-дюймовим дисплеєм на органічних світлодіодах.

Попри відсутність "живих" фотографій, перші машини Hiperon обіцяє передати покупцям вже у третьому кварталі цього року. П'ять електричних та п'ять водневих кросоверів використовуватимуть для тестів, після чого модель з'явиться на ринках Азії, Європи та Північної Америки. Цін немає, тому поки що прагнення маловідомої фірми дуже схожі на спробу привернути увагу до неіснуючого продукту.