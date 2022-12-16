Первыми практикум повышения водительского мастерства "АвтоИнтенсив" прошла группа медицинского батальона "Госпитальеры".

Безопасность военных – это не только каски и бронежилеты. Защитник должен уметь грамотно пользоваться объектами, представляющими повышенную опасность. И если использовать огнестрельное оружие или бронетехнику воинов обучают в обязательном порядке, то умение искусно управлять автомобилем воспринимаются как само собой разумеющееся.

Однако в экстремальных условиях даже военные попадают в автомобильные аварии, часто из-за недостаточности экстремальных навыков управления автомобилем. Для преодоления этой проблемы создан курс, помогающий сформировать понимание процессов физики движения автомобиля и навыков безопасного вождения.

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Автомобильные журналисты и автоспортсмены объединили усилия и организовали специальный автомобильный интенсив-курс, который за 2-3 дня позволяет сформировать и улучшить навыки теории и практики управления тяжелыми автомобилями с высоким центром тяжести: пикапами и «бусами».

Курс преподает Николай Чмых, автогонщик с почти 40-летним опытом, организатор школы водительского мастерства M-Sport.

На днях прошли первые занятия для группы медицинского батальона "Госпитальеры". Эти водители и медики спасают жизнь раненых и часто рискуют своей на передовой. После них практикум усвоит следующая группа военных.