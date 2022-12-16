Першими практикум підвищення водійської майстерності "АвтоІнтенсив" пройшла група медичного батальйону "Госпітальєри".

Безпека військових – це не лише каски й бронежилети. Захисник повинен вміти грамотно користуватись об’єктами, які несуть підвищену небезпеку. І якщо використовувати вогнепальну зброю чи бронетехніку воїнів навчають в обов’язковому порядку, то вміння майстерно керувати автомобілем сприймаються як само собою зрозуміле.

Проте в екстремальних умовах навіть військові потрапляють в автомобільні аварії, часто – через недостатність екстремальних навиків керування автомобілем. Для подолання цієї проблеми створено курс, який допомагає сформувати розуміння процесів фізики руху автомобіля та навичок безпечного кермування.

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Автомобільні журналісти та автоспортсмени поєднали зусилля та організували спеціальний автомобільний інтенсив-курс, який за 2-3 дні дозволяє сформувати та покращити навички з теорії та практики керування важкими автомобілями з високим центром ваги: пікапами та «бусами».

Курс викладає Микола Чмих, автогонщик з майже 40-річним досвідом, організатор школи водійської майстерності M-Sport.

Днями пройшли перші зайняття для групи медичного батальйону “Госпітальєри”. Ці водії та медики рятують життя поранених та часто ризикують своїм на передовій. Після них практикум засвоїть наступна група військових.