Водородный электрокар уже доступен для покупателей в Японии.

В начале нынешнего года дебютировало второе поколение Toyota Mirai, водородный электрокар изменил формат, стал более продуктивным, но стоимость автомобиля оставалась решающим фактором для рыночного успеха новинки. Продажи в Японии уже начались, и теперь можно оценить шансы на успех.

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Toyota Mirai второго поколения превратился в седан с длиной кузова 4975 мм и колесной базой в 2920 мм. Базой для него служит платформа TNGA GA-L, которую используют Lexus LC и Lexus LS.

Новый Toyota Mirai оценен на домашнем рынке в 7,1 миллиона иен (1,9 млн грн), однако государственная дотация снижает стоимость для покупателей до 5 миллионов иен. На домашнем рынке новинку предлагают в двух комплектациях: G и Z.

Базовая версия новинки оснащена комплексом Toyota Safety Sense с системами распознавания пешеходов при повороте и мониторинга усталости водителя. В салоне установлены цифровая панель приборов, 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и беспроводная зарядка для смартфона. Также для седана доступны система полуавтономного управления и парковочный помощник.

Силовая установка Toyota Mirai стала эффективнее. Отдача выросла на 22 лошадиные силы и теперь составляет 174 л. с., а запас хода вырос с 650 до 850 километров.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Toyota