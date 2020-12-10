Водневий електрокар вже доступний для покупців у Японії.

На початку нинішнього року дебютувало друге покоління Toyota Mirai, водневий електрокар змінив формат, став продуктивнішим, але вартість автомобіля залишалась вирішальним фактором для ринкового успіху новинки. Продажі в Японії вже розпочались і тепер можна оцінити шанси на успіх.

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Toyota Mirai другого покоління перетворився на седан з довжиною кузова 4975 мм і колісною базою у 2920 мм. Базою для нього служить платформа TNGA GA-L, котру використовують Lexus LC та Lexus LS.

Новий Toyota Mirai оцінений на домашньому ринку у 7,1 мільйона ієн (1,9 млн грн), однак державна дотація знижує вартість для покупців до 5 мільйонів ієн. На домашньому ринку новинку пропонують у двох комплектаціях: G і Z.

Базова версія новинки оснащена комплексом Toyota Safety Sense з системами розпізнавання пішоходів при повороті і моніторингу втоми водія. У салоні встановлені цифрова панель приладів, 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи і бездротова зарядка для смартфона. Також для седана доступні система напівавтономного управління та паркувальний помічник.

Силова установка Toyota Mirai стала ефективнішою. Віддача зросла на 22 кінські сили і тепер становить 174 к.с., а запас ходу виріс з 650 до 850 кілометрів.

Фото: Toyota Mirai 2021 / Toyota