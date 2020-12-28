Новинка доступна только корпоративным покупателям в Японии и классифицируется, как низкоскоростной транспорт или квадроцикл с кузовом.

Купить ультракомпактный электрокар могут только корпоративные клиенты, включая органы власти, а широкой публике новинка будет доступна лишь с 2022 года.

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Светодиодная оптика спереди растянулась почти на всю ширину электрокара, задние же фонари имеют вертикальную ориентацию вдоль оконных стоек, как у минивэнов. Кузовные панели C+pod выполнены из пластика, как у классического Smart Fortwo, поэтому масса электрокара составляет 670-690 кило.

Габариты C+pod: 2490 / 1290 / 1550 мм, колесная база – 1780, клиренс – 145 мм; радиус разворота – 3,9 м. Передняя подвеска типа Макферсон, с дисковыми тормозами, а сзади конструкция упрощена – балка и барабанные тормоза. Колеса – 13-дюймовые с шинами 155/70 R13.

Салон узенького электрокара имеет ширину 1100 мм. Отделка внутри выполнена из материалов, которые применяют в вагонах метро и квадроциклах – устойчивого к износу и повреждениям. Размещенные рядом два экрана имеют монохромную цветовую схему. Все клавиши управления вынесены на панель под центральным экраном, а на руле нет ни одной кнопки.

Электромотор 1RM максимальной мощностью 12,5 л. с. (9,2 кВт) размещен сзади, на заднюю ось передаются и его обороты. Максимальная скорость "электрического квадроцикла" не превышает 60 км/ч.

Фото: Toyota C+pod / Toyota

Литиевая батарея емкостью 9,06 кВт*ч встроена в днище и обещает запас хода в 150 км по циклу WLTC Japan. “Автомобиль имеет полный комплекс оборудования для обеспечения безопасного ежедневного вождения”, сообщает производитель.

Toyota C+pod доступен для корпоративных парков в двух комплектациях, по цене от 1 650 000 иен (около 452 тысяч гривен, или 16 тысяч долларов) и от 1 716 000 иен (470 тысяч гривен, 16,6 тысяч долларов). Toyota говорит, что уже более 200 организаций заинтересованы в C+pod.

В Украине единственный низкоскоростной электрокар на рынке – это китайский ANAIG Quick с креслами, размещенными один за другим. Он имеет более скромные характеристики, чем новинка Toyota, но в свободной продаже и с ценником в четыре раза ниже – около 120 тысяч гривен.