Новинка доступна лише корпоративним покупцям у Японії і класифікується, як низькошвидкісний транспорт або квадроцикл з кузовом.

Купити ультракомпактний електрокар можуть лише корпоративні клієнти, включаючи органи влади, а широкому загалу новинка буде доступна лише з 2022 року.

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Світлодіодна оптика спереду розтягнулась майже на всю ширину електрокара, задні ж ліхтарі мають вертикальну орієнтацію вздовж віконних стійок, як у мінівенів. Кузовні панелі C+pod виконані з пластика, як у класичного Smart Fortwo, тому маса електрокара становить 670-690 кіло.

Габарити C+pod: 2490 / 1290 / 1550 мм, колісна база – 1780, кліренс – 145 мм; радіус розвороту – 3,9 м. Передня підвіска типу Макферсон, з дисковими гальмами, а ззаду конструкція спрощена – балка та барабанні гальма. Колеса – 13-дюймові з шинами 155/70 R13.

Салон вузенького електрокара має ширину 1100 мм. Оздоблення всередині виконано з матеріалів, які застосовують у вагонах метро та квадроциклах – стійкого до зносу і ушкоджень. Розміщені поруч два екрани мають монохромну кольорову схему. Усі клавіші управління винесені на панель під центральним екраном, а на кермі немає жодної кнопки.

Електромотор 1RM максимальною потужністю 12,5 к.с. (9,2 кВт) розміщений ззаду, на задню вісь передаються і його оберти. Максимальна швидкість “електричного квадрочикла” не перевищує 60 км/год.

Фото: Toyota C+pod / Toyota

Літієва батарея ємністю 9,06 кВт*год вбудована в днище і обіцяє запас ходу в 150 км по циклу WLTC Japan. “Автомобіль має повний комплекс обладнання для забезпечення безпечного щоденного водіння”, повідомляє виробник.

Toyota C+pod доступний для корпоративних парків в двох комплектаціях, за ціною від 1 650 000 ієн (близько 452 тисяч гривень або 16 тисяч доларів) та від 1 716 000 ієн (470 тисяч гривень, 16,6 тисяч доларів). Toyota каже, що вже більше 200 організацій мають зацікавленість у C+pod.



В Україні єдиний низькошвидкісний електрокар на ринку – це китайський ANAIG Quick з кріслами, розміщеними один за одним. Він має скромніші характеристики, ніж новинка Toyota, але у вільному продажу та з цінником у чотири рази нижчим – близько 120 тисяч гривень.