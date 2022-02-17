Уже второй электромобиль от Skoda встал на конвейер. Производитель обещает, что в ближайшие годы появится еще несколько серийных электрокаров.

На заводе Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) началось серийное производство нового электромобиля Enyaq Coupe iV, сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.

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В перспективе суточный объем производства Skoda Enyaq Coupe iV превысит 120 единиц, а обеспечивать его будут около 2 тыс. работников предприятия.

По данным Skoda, у Enyaq Coupe iV лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет лишь 0,234. Автомобиль отличается динамичным дизайном, просторным салоном и вместительным багажником объемом 570 л. В базовое оснащение электрического кроссовера входит самый большой по площади в модельном ряду Skoda панорамный верх: стеклянная секция охватывает практически всю поверхность крыши.

Европейским клиентам будет предложено два варианта емкости тяговой батареи, четыре варианта мощности от 132 до 220 кВт (модификация RS), а также задний или полный привод на выбор. Заявленный запас хода Skoda Enyaq Coupe iV достигает 545 км. В соответствии с корпоративной стратегией чешская компания продолжает электрификацию своего модельного ряда: к 2030 году на рынок выйдут еще три полностью электрические модели, которые будут компактнее и доступнее.