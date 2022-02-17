Вже другий електромобіль від Skoda став на конвеєр. Виробник обіцяє, що у найближчі роки з’явиться ще кілька серійних електрокарів.

На заводі Skoda у Млада-Болеславі (Чехія) розпочалося серійне виробництво нового електромобіля Enyaq Coupe iV, повідомляє прес-служба чеського автовиробника.

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У перспективі добовий обсяг виробництва Skoda Enyaq Coupe iV перевищить 120 одиниць, а забезпечуватимуть його близько 2 тис. працівників підприємства.

За даними Skoda, у Enyaq Coupe iV найкращий у класі коефіцієнт аеродинамічного опору, який становить лише 0,234. Автомобіль відрізняється динамічним дизайном, просторим салоном та містким багажником об’ємом 570 л. У базове оснащення електричного кросовера входить найбільший за площею у модельному ряду Skoda панорамний верх: скляна секція охоплює практично всю поверхню даху.

Європейським клієнтам буде запропоновано два варіанти ємності тягової батареї, чотири варіанти потужності від 132 до 220 кВт (модифікація RS), а також задній або повний привід на вибір. Заявлений запас ходу Skoda Enyaq Coupe iV досягає 545 км. Відповідно до корпоративної стратегії чеська компанія продовжує електрифікацію свого модельного ряду: до 2030 року на ринок вийдуть ще три повністю електричні моделі, які будуть компактнішими і доступнішими.