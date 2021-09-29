Новинку на платформе Volkswagen Group MEB собирают на немецком заводе концерна в Цвикау – самом современном предприятии Группы. Позже производственные мощности будут увеличены благодаря заводу в испанском Мартореле.

С выходом первого полностью электрического автомобиля, молодой бренд Cupra не только входит в новую эру, но и планирует завоевать новые рынки. Технически Cupra Born – это Volkswagen ID.3, но испанская марка сделала все возможное, чтобы сделать самый интересный и красивый электрокар на общей платформе.

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На Cupra Born производитель возлагает большие надежды, рассчитывая, что на эту модель придется 20 процентов мировых продаж. Производство модели ведется на немецком заводе рядом с ID.3 и ID.4, а также Audi Q4 e-tron, куда Cupra отправила своих специалистов, которые перенесут полученный опыт на производство в Мартореле. Испанский завод должен запустить конвейеры в 2025 году.

“Производство нашей первой 100% электрической модели на крупнейшем в Европе заводе электромобилей даст ценные знания, поскольку мы стремимся строить электромобили в Мартореле с 2025 года и дальше”, – сказал Уэйн Гриффитс, генеральный директор компании Cupra. – Наши амбиции – производить в Испании больше полумиллиона электромобилей в год для разных марок группы”.

“Купра” надеется стать производителем только электромобилей с 2030 года, поэтому подготовка завода имеет решающее значение.

Фото: старт производства Cupra Born / SEAT

Cupra Born будет доступен в нескольких версиях. Базовая имеет 148-сильный электромотор и аккумулятор на 45 кВт-ч, который обеспечивает пробег в 340 км по циклу WLTP. Наиболее мощная версия, доступная на момент запуска, может преодолевать до 418 км на одном заряде и имеет мощность в 228 л. с.

Новинка появится в автосалонах в ноябре, в ЕС электрокар будут не только продавать, но и предлагать по предоплатной подписке.