Новинку на платформі Volkswagen Group MEB збирають на німецькому заводі концерну у Цвікау – найсучаснішому підприємстві групи. Пізніше виробничі потужності будуть збільшені завдяки заводу в іспанському Марторелі.

З виходом першого повністю електричного автомобіля, молодий бренд Cupra не лише входить в нову еру, а й планує завоювати нові ринки. Технічно Cupra Born – це Volkswagen ID.3, але іспанська марка зробила все можливе, аби зробити найцікавіший та найгарніший електрокар на спільній платформі.

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На Cupra Born виробник покладає великі надії, розраховуючи, що на цю модель припаде 20 відсотків світових продажів. Виробництво моделі ведеться на німецькому заводі поряд з ID.3 та ID.4, а також Audi Q4 e-tron, куди Cupra відрядила своїх спеціалістів, які перенесуть отриманий досвід на виробництво у Марторелі. Іспанський завод повинен запустити конвеєри у 2025 році.

“Виробництво нашої першої 100% електричної моделі на найбільшому в Європі заводі електромобілів дасть цінні знання, оскільки ми прагнемо будувати електромобілі в Марторелі з 2025 року і далі”, – сказав Вейн Гріффітс, генеральний директор компанії Cupra. “Наші амбіції – виробляти в Іспанії понад пів мільйона електромобілів на рік для різних марок Групи”.

“Купра” сподівається стати виробником лише електромобілів з 2030 року, тому підготовка заводу має вирішальне значення.

Фото: старт виробництва Cupra Born / SEAT

Cupra Born буде доступний у кількох версіях. Базова має 148-сильний електромотор та акумулятор на 45 кВт-год, який забезпечує пробіг у 340 км за циклом WLTP. Найбільш потужна версія, доступна на момент запуску, може долати до 418 км на одному заряді та має потужність у 228 к.с.

Новинка з’явиться в автосалонах у листопаді, в ЄС електрокар не лише продаватимуть, а й пропонуватимуть за передплатною підпискою.