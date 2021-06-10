Первый серийный Škoda Kushaq спустился с производственной линии индийского завода в городе Пуне.

На заводе Škoda Auto Volkswagen India Private Limited в Чакане, Пуна, начато производство Kushaq, а поставки местным дилерам планируется начать в июле.

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Томас Шефер, генеральный директор Škoda Auto, говорит: "Kushaq сигнализирует о начале товарной кампании с четырьмя новыми моделями марок Škoda и Volkswagen. Все они будут базироваться на платформе MQB-A0, которая была разработана с учетом специфических требований индийского рынка".

Гурпратап Бопарай, управляющий директор Škoda Auto Volkswagen India Private Limited, добавил: "Нам удалось достичь уровня локализации до 95 процентов, что действительно ставит инженерные и производственные знания Индии на глобальный уровень. Благодаря Škoda Kushaq мы будем присутствовать в одном из самых быстрорастущих сегментов автомобильной промышленности".