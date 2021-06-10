Перший серійний Škoda Kushaq спустився з виробничої лінії індійського заводу в місті Пуні.

На заводі Škoda Auto Volkswagen India Private Limited в Чакані, Пуна, розпочато виробництво Kushaq, а поставки місцевим дилерам планується розпочати в липні.

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Томас Шефер, генеральний директор Škoda Auto, каже: “Kushaq сигналізує про початок товарної кампанії з чотирма новими моделями марок Škoda та Volkswagen. Всі вони будуть базуватися на платформі MQB-A0, яка була розроблена з урахуванням специфічних вимог індійського ринку”.

Гурпратап Бопарай, керуючий директор Škoda Auto Volkswagen India Private Limited, додав: “Нам вдалося досягти рівня локалізації до 95 відсотків, що справді ставить інженерні та виробничі знання Індії на глобальний рівень. Завдяки Škoda Kushaq ми будемо присутні в одному з найбільш швидкозростаючих сегментів автомобільної промисловості ".