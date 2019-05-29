Настоящая детективная история случилась с автобусом "Икарус 260".

Городской автобус "Икарус 260" 1986 года изготовления давно отслужил свой ресурс, поэтому оказался в музее "Киевпастранса".

Там находится много списанной техники. Причем часть из нее – на ходу. Таким был и этот "Икарус". Он стоял в экспозиционно-реставрационном центре "Киевпастранса", откуда должен был поехать на ремонт в другой автопарк №6 на улице Пуховской, 4. Однако "Икарус" туда не доехал. Зато его нашли в одной из частных реставрационных мастерских города Канев.

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У пропавшего автобуса уже не было ни техпаспорта, ни VIN-номера на кузове, однако табличка "Киевпастранса" осталась. Автобус арестовали и признали вещественным доказательством. Для определения принадлежности "Икаруса" Соломенский райсуд г. Киева назначил трассологическую экспертизу.

По факту исчезновения автобуса открыто уголовное дело по ст. 191 ч. 1 Уголовного Кодекса, которая предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Посмотрите, как можно ездить на "Икарусе".