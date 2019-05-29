Справжня детективна історія трапилася з автобусом "Ікарус 260".

Міський автобус "Ікарус 260" 1986 року виготовлення давно відслужив свій ресурс, тому опинився в музеї "Київпастрансу".

Там перебуває багато списаної техніки. Причому частина з неї – на ходу. Таким був і цей "Ікарус". Він стояв в експозиційно-реставраційному центрі "Київпастрансу", звідки мав поїхати на ремонт до іншого автопарку - №6 на вулиці Пухівській, 4. Однак "Ікарус" туди не доїхав. Натомість його знайшли в одній з приватних реставраційних майстерень міста Канів.

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Зниклий автобус вже не мав ні техпаспорту, ні VIN-номеру на кузові, однак табличка "Київпастрансу" залишилась. Автобус арештували та визнали речовим доказом. Для визначення приналежності "Ікаруса" Солом'янський райсуд м. Києва призначив трасологічну експертизу.

За фактом зникнення автобуса відкрито кримінальну справу за ст. 191 ч. 1 Кримінального Кодексу, яка передбачає до 4 років позбавлення волі.

Подивіться, як можна їздити на "Ікарусі".