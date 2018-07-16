Приблизно так їздять кожен день водії автобусів та маршруток в Україні. Тільки без шолому і передаючи здачу з оплати проїзду.

Вузькі звивисті гірські серпантини – надзвичайно складні і почасти небезпечні для водіння. Однак водій цього старенького “Ікаруса”, здається, має сталеві нерви, адже він мчить на шаленій швидкості, впевнено контролюючи велику машину.

Звичайно, це не Pikes Peak і не Гудвуд, однак це відео видається не менш цікавим, ніж красиві проїзди суперкарів та електричних безпілотників у США та Англії. І поки автономні транспортні засоби не заполонили наші вулиці й дороги, давайте подивимось на справжню водійську майстерність водія цього Ikarus.

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