В течение дня она может накормить 5000 людей.

Такая вещь могла появиться лишь там, где стейк – всему голова: в Техасе. Это официально самая большая "барбекюшница" в мире.

Когда-то этот грузовик Peterbilt 379 перевозил цистерны с горючим, а сейчас “заправляет” людей жареным мясом. Длина гриля составляет 23 метра. За день можно нажарить 3,5-5,5 тонны мяса и накормить до пяти тысяч человек. Плюс, в задней части прицепа приспособлена коптильня.

Автором проекта стал дальнобойщик Терри Фолс из Техаса. Он рассказывает, что для разогрева его передвижной печи нужно полтора-два часа, а для переезда с одного места на другое необходимо сопровождение из пары-тройки машин, поскольку грузовик с прицепом намного длиннее стандартной “фуры”. Это также делает довольно непростым делом маневрирования и требует терпения и сноровки от водителя.

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