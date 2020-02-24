Протягом дня вона може нагодувати 5000 людей.

Така річ могла з’явитись лише там, де стейк – усьому голова: в Техасі. Це офіційно найбільша “барбекюшниця” в світі.

Колись ця вантажівка Peterbilt 379 перевозила цистерни з пальним, а зараз “заправляє” людей смаженим м’ясом. Довжина гриля становить 23 метри. За день можна насмажити 3,5-5,5 тонни м’яса і нагодувати до п’яти тисяч людей. плюс, у задній частині причепа прилаштована коптильня.



Автором проекту став далекобійник Тері Фолс з Техасу. Він розповідає, що для розігріву його пересувна піч потребує півтори-дві години, а для переїзду з одного місця на інше необхідний супровід з пари-трійки машин, оскільки вантажівка з причіпом набагото довші за стандартні “фури”. Це також робить досить непростою справою маневрування і вимагає терпіння та вправності від водія.

Також цікаво: "Український" Bugatti Veyron за 1,3 млн доларів виявився фейковим