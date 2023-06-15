Начиная с 1 марта 2022 года отремонтировано 2 000 автомобилей, выполнено почти 7 тысяч операций по ремонту или обслуживанию автомобилей, общей стоимостью более 50 млн гривен.

Представительство концерна Stellantis в Украине отчиталось об очередном волонтерском достижении: отремонтированы и технически обслужены две тысячи автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны.

Бесплатный ремонт и обслуживание предоставляются разнообразным автомобилям Peugeot, Citroen, Opel, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность нашей страны, а обслуживание предоставляется по всей Украине.

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Действие программы распространяется на все находящиеся в государственной и коммунальной собственности автомобили. Эти автомобили за свой срок службы проезжают в два-три раза больше пробега, чем у обычного автовладельца, и требуют особого внимания к обслуживанию. Программа распространяется на следующие категории: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия и т.д.

В общей сложности выполнено более 7 тысяч операций по ремонту или обслуживанию автомобилей общей стоимостью более 50 млн гривен. Среди наиболее стоимостных операций можно отметить комплексное обслуживание и ремонт Peugeot Boxer (около 450 тыс. грн), Citroen Jumper (280 тыс. грн), Opel Vivaro (180 тыс. грн), и другие.

Больше всего автомобилей, бесплатно отремонтированных или прошедших техническое обслуживание по программе Stellantis в Украине, приходится на автомобили медицинских служб “скорая медицинская помощь” – около 44% от общего количества. Также достаточно много автомобилей полиции (20%) и коммунальных служб (8%), которые занимаются ремонтом поврежденных теплосетей, водопроводом, электросетями, обустройством города.

Большинство автомобилей было отремонтировано в Киеве (28% от общего количества принявших участие в программе), Днепре (16%), Одессе (11%) и других городах Украины.

Программа по бесплатному сервису для автомобилей, работающих в критической инфраструктуре, работает и дальше – силами официальных дилеров брендов Peugeot, Citroen и Opel.