Починаючи з 1 березня 2022 року, відремонтовано 2 000 автомобілів, виконано майже 7 тисяч операцій з ремонту або обслуговуванню автомобілів, загальною вартістю понад 50 млн гривень.

Представництво концерну Stellantis в Україні відзвітувало про чергове волонтерське досягнення: відремонтовано та технічно обслужені дві тисячі автомобілів, які належать державним та комунальним установам нашої країни.

Безплатний ремонт та обслуговування надається різноманітним автомобілям Peugeot, Citroen, Opel, які забезпечують безперебійну життєдіяльність нашої країни, а обслуговування надається по всій Україні.

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Дія програми поширюється на всі автомобілі, що знаходяться у державній та комунальній власності. Ці автомобілі за свій термін служби проїжджають удвічі-втричі більше пробіг, ніж у звичайного автовласника, та потребують особливої уваги до обслуговування. Програма поширюється на такі категорії авто: швидка медична допомога, служба національної поліції, аварійні служби, комунальні підприємства, та ін.

Загалом виконано понад 7 тисяч операцій по ремонту або обслуговуванню автомобілів, загальною вартістю більше 50 млн гривень. Серед найбільш вартісних операцій, можна відзначити комплексне обслуговування та ремонти Peugeot Boxer (близько 450 тис. грн), Citroen Jumper (280 тис. грн), Opel Vivaro (180 тис. грн), та ін.

Найбільше автомобілів, які були безплатно відремонтовані або пройшли технічне обслуговування за програмою Stellantis в Україні, припадає на автомобілі медичних служб «швидка медична допомога» – близько 44% від загальної кількості. Також досить багато автомобілів поліції (20%) та комунальних служб (8%), які займаються ремонтами пошкоджених тепломереж, водогоном, електромережами, облаштуванням міста.

Більшість автомобілів було відремонтовано в Києві (28% від загальної кількості, що взяли участь у програмі), Дніпрі (16%), Одесі (11%) та інших містах України.

Програма з безплатного сервісу для автомобілів, які працюють в критичній інфраструктурі, працює й надалі – силами офіційних дилерів брендів Peugeot, Citroen та Opel.