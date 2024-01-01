Укр
Ру

Stellantis делает ставку на гибриды

Stellantis отложит переход на электромобили. Усилия компании будут направлены на разработку новых гибридов.
Stellantis ставит гибриды в приоритет - Auto24

Стеллантис

Евгений Гудущан
logo15 мая, 17:15
logo0
logo0 мин

Компания Stellantis готовится отложить свою цель - до 2030 года продавать в Европе только электромобили, пишет Укравтопром со ссылкой на Les Echos.

Читайте также: Действительно ли гибриды существенно экономят топливо: результаты исследования

Хотя официального решения не было объявлено, внутренние брифинги для сотрудников на французских научно-исследовательских площадках в апреле показали, что цель 2030 года "больше не является актуальной"

Снижение спроса на электромобили заставило Stellantis сократить заказы на электродвигатели от совместного предприятия Emotors с Nidec, что привело к сокращению прогнозов производства на 2025 год для завода в Меце почти вдвое.

Между тем производственные линии для двигателей внутреннего сгорания остаются полностью задействованными, что свидетельствует о более глубоком стратегическом повороте к гибридам.

#Новости #Stellantis #Aвтобизнес