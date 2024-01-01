Stellantis делает ставку на гибриды

Компания Stellantis готовится отложить свою цель - до 2030 года продавать в Европе только электромобили, пишет Укравтопром со ссылкой на Les Echos.

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Хотя официального решения не было объявлено, внутренние брифинги для сотрудников на французских научно-исследовательских площадках в апреле показали, что цель 2030 года "больше не является актуальной"

Снижение спроса на электромобили заставило Stellantis сократить заказы на электродвигатели от совместного предприятия Emotors с Nidec, что привело к сокращению прогнозов производства на 2025 год для завода в Меце почти вдвое.

Между тем производственные линии для двигателей внутреннего сгорания остаются полностью задействованными, что свидетельствует о более глубоком стратегическом повороте к гибридам.