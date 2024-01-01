Stellantis робить ставку на гібриди

Компанія Stellantis готується відкласти свою мету - до 2030 року продавати в Європі лише електромобілі, пише Укравтопром з посиланням на Les Echos.

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Хоча офіційного рішення не було оголошено, внутрішні брифінги для співробітників на французьких науково-дослідних майданчиках у квітні показали, що мета 2030 року "більше не є актуальною"

Зниження попиту на електромобілі змусило Stellantis скоротити замовлення на електродвигуни від спільного підприємства Emotors з Nidec, що призвело до скорочення прогнозів виробництва на 2025 рік для заводу в Меці майже вдвічі.

Тим часом виробничі лінії для двигунів внутрішнього згоряння залишаються повністю задіяними, що свідчить про більш глибокий стратегічний поворот до гібридів.