Stellantis готовится выпускать китайский электромобиль в Испании

Stellantis и ее китайский партнер Leapmotor планируют инвестировать $200 млн в завод в Сарагосе для производства электрического кроссовера B10.Электромобиль будет производиться для европейского рынка, начиная с 2026 года, сообщает Укравтопром.

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Испания стала лучшим выбором из-за относительно низкой стоимости рабочей силы и значительных государственных субсидий на инициативы в области чистой энергии. Обе компании сейчас работают над увеличением доли местных поставщиков компонентов, чтобы получить максимальное право на испанские государственные субсидии.

Сначала компании рассматривали возможность производства B10 в Польше, но изменили планы после того, как правительство КНР посоветовало не инвестировать в страны ЕС, которые поддерживают дополнительные тарифы на китайские электромобили.