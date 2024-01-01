Stellantis готується випускати китайський електромобіль в Іспанії

Stellantis та її китайський партнер Leapmotor планують інвестувати $200 млн у завод в Сарагосі для виробництва електричного кросовера B10.Електромобіль буде виготовлятися для європейського ринку, починаючи з 2026 року, повідомляє Укравтопром.

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Іспанія стала найкращим вибором через відносно низьку вартість робочої сили та значні державні субсидії на ініціативи в галузі чистої енергії. Обидві компанії зараз працюють над збільшенням частки місцевих постачальників компонентів, щоб отримати максимальне право на іспанські державні субсидії.

Спочатку компанії розглядали можливість виробництва B10 в Польщі, але змінили плани після того, як уряд КНР порадив не інвестувати в країни ЄС, які підтримують додаткові тарифи на китайські електромобілі.

Нагадаємо, що розглядається можливість появи Leapmotor в Україні