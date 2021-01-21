Прежде чем мы увидим полностью самоуправляемый личный транспорт, скорее всего, более высокие уровни автоматизации появятся в области оборудования для земледелия или добывающей промышленности. Трактор Steyr Konzept - хороший взгляд на это возможное будущее.

Трактор, который выглядит, как футуристический гиперкар, был разработан в конце 2019 компанией Steyr – премиум-брендом сельскохозяйственной марки CNH Industrial, вместе с партнером FPT Industrial. А в этом месяце технику отметили наградой Good Design 2020 за выдающийся дизайн и внедрение передовых технологий.

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Steyr Konzept имеет модульный гибридный силовой привод, но также может быть изготовлен в полностью электрической форме. Как PHEV-гибрид, он имеет двигатель внутреннего сгорания, генератор и пять электродвигателей, упакованных в компактную конструкцию. Двигатели в ступицах колес работают от аккумулятора или генератора в зависимости от потребностей.

Фото: Steyr Konzept Tractor / Autoevolution

Четыре независимых мотора в каждом колесе и независимая подвеска позволяют трактору двигаться по всем типам местности, несмотря на препятствия, и обеспечивают "непревзойденную управляемость". Они также обеспечивают низкий центр тяжести, что, в свою очередь, улучшает устойчивость.

Кабина трактора имеет огромную площадь стекла, а также экраны, предоставляющие изображения с внешних камер и облегчая работу водителя. "Штайр" называет новый тип кабины "цифровым фермерским офисом". Дисплей на правом окне предлагает данные и показатели, а главный дисплей, направленный к водителю, показывает ключевую информацию о транспортном средстве. На правом дисплее также отображаются показания от дрона-спутника, упомянутого в заголовке. В оператор отправляет полностью автономный беспилотный дрон впереди трактора, чтобы тот сканировал территорию и присылал данные в реальном времени назад машине.