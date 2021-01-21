Перш ніж ми побачимо повністю самокерований особистий транспорт, швидше за все, більш високі рівні автоматизації з'являться в галузі обладнання для землеробства чи видобувної промисловості. Трактор Steyr Konzept – це хороший погляд на це можливе майбутнє.

Трактор, що виглядає, як футуристичний гіперкар, був розроблений наприкінці 2019 року компанією Steyr – преміум-брендом сільськогосподарської марки CNH Industrial, разом з партнером FPT Industrial. А цього місяця техніку відзначили нагородою Good Design 2020 за видатний дизайн та впровадження передових технологій.

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Steyr Konzept має модульний гібридний силовий привід, але також може бути виготовлений у повністю електричній формі. Як PHEV-гібрид, він має двигун внутрішнього згоряння, генератор та п’ять електродвигунів, упакованих у компактну конструкцію. Двигуни у ступицях коліс працюють від акумулятора або генератора, залежно від потреб.

Фото: Steyr Konzept Tractor / Autoevolution

Чотири незалежних мотори у кожному колесі та незалежна підвіска дозволяють трактору рухатися по всіх типах місцевості, незважаючи на перешкоди і забезпечують “неперевершену керованість”. Вони також забезпечують нижчий центр ваги, що, в свою чергу, покращує стійкість.

Кабіна трактора має величезну площу скла, а також екрани, що надають зображення з зовнішніх камер, полегшуючи роботу водія. “Штайр” називає новий тип кабіни “цифровим фермерським офісом”. Дисплей на правому вікні пропонує дані та показники, а головний дисплей, спрямований до водія, показує ключову інформацію про транспортний засіб. На правому дисплеї також відображаються показання від дрона-супутника, згаданого в заголовку. У оператор відправляє повністю автономний безпілотний дрон попереду трактора, аби той сканував територію та надсилав дані в реальному часі назад машині.