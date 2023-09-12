Котировки ДП в Европе растут. Сентябрь начался с увеличения закупочных цен.

Котировки дизельного горючего в Средиземноморье и портах северной Европы с начала сентября повысились на $70/т. Об этом сообщили игроки рынка.

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В Средиземноморье за неделю стоимость ДП «подскочила» на $66/т — до $968/т, в то время как дизельное топливо в портах северной Европы прибавило в цене $72/т, до $1000/т.

В среднем котировки дизеля с 1 по 8 сентября ежедневно росли на $15/т в день, а максимальное зафиксированное повышение за этот период произошло в пятницу, 8 сентября, плюс $37/т.

В сентябре спрэд между северо-западными и средиземноморскими котировками на дизельное топливо вырос на $7/т по сравнению с августом до $27/т в среднем за месяц.

На этот рост уже отреагировал внутренний рынок Украины. Так, с начала месяца оптовые цены на дизтопливо прибавили 1 грн/л, до 47,75 грн/л.

«Под влиянием роста котировок ГП растет цена на ресурс и на внутреннем рынке Украины, хотя пока поставщики держат премии на старом уровне, но это может измениться в дальнейшем в зависимости от обстоятельств», — говорит один из операторов, опрошенных enkorr.

Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю Brent поднялась выше отметки $91 за баррель впервые с ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продолжении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.