Котирування ДП в Європі зростають. Вересень розпочався зі збільшення закупівельних цін.

Котирування дизельного пального у Середземномор'ї й портах північної Європи з початку вересня підвищилися на $70/т. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

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У Середземномор'ї за тиждень вартість ДП «підскочила» на $66/т — до $968/т, тоді як дизельне пальне у портах північної Європи додало в ціні $72/т, до $1000/т.

У середньому котирування дизелю з 1 по 8 вересня щодня зростали на $15/т в день, а максимальне зафіксоване підвищення за цей період відбулося у п’ятницю, 8 вересня, — плюс $37/т.

У вересні спред між північно-західними й середземноморськими котируваннями на дизельне пальне зріс на $7/т порівняно з серпнем, до $27/т у середньому за місяць.

На таке зростання вже відреагував внутрішній ринок України. Так, із початку місяця гуртові ціни на дизпальне додали 1 грн/л, до 47,75 грн/л.

«Під впливом зростання котирувань ДП зростає ціна на ресурс і на внутрішньому ринку України, хоча поки що постачальники тримають премії на старому рівні, але це може змінитися надалі залежно від обставин», — каже один із операторів, опитаних enkorr.

Як повідомлялося раніше, за минулий тиждень Brent піднялася вище за позначку $91 за барель уперше з листопада минулого року на заявах Росії й Саудівської Аравії про продовження добровільних скорочень видобутку й експорту нафти.