Стоимость экспертного исследования автомобилей предлагают уменьшить

Экспертное исследование автомобилей
МВД обнародовал проект постановления КМУ "О внесении изменений в перечень платных услуг, которые предоставляются подразделениями МВД". Проектом установлены размеры платы за предоставление услуг, в том числе предоставляемых подразделениями Экспертной службы.
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В частности экспертное исследование транспортного средства (ТС) и регистрационных документов на ТС с выдачей заключения:
- для ТС всех категорий или отдельных агрегатов - 10,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (309 грн);
- для мопедов или их отдельных агрегатов – 5,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (167 грн);
Дублирование первичных идентификационных и нанесение специальных индивидуальных идентификационных номеров ТС – 200% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (6056 грн).
Также предложено взимать средства за проведение обязательного технического контроля ТС с выдачей соответствующего документа в зависимости от категории ТС:
- M1; N1; O1; L - 29,7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (898 грн);
- M2; M3 - 35,7% (1081 грн);
- N2; N3; O2 – 36,3% (1098 грн);
- O3; O4 – 34,4% (1041 грн).