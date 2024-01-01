Стоимость экспертного исследования автомобилей предлагают уменьшить

МВД обнародовал проект постановления КМУ "О внесении изменений в перечень платных услуг, которые предоставляются подразделениями МВД". Проектом установлены размеры платы за предоставление услуг, в том числе предоставляемых подразделениями Экспертной службы.

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В частности экспертное исследование транспортного средства (ТС) и регистрационных документов на ТС с выдачей заключения:

для ТС всех категорий или отдельных агрегатов - 10,2% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (309 грн);

для мопедов или их отдельных агрегатов – 5,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (167 грн);

Дублирование первичных идентификационных и нанесение специальных индивидуальных идентификационных номеров ТС – 200% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (6056 грн).

Также предложено взимать средства за проведение обязательного технического контроля ТС с выдачей соответствующего документа в зависимости от категории ТС: