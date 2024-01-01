Вартість експертного дослідження автомобілів пропонують зменшити

МВС оприлюднив проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС». Проектом установлено розміри плати за надання послуг, у тому числі що надаються підрозділами Експертної служби.

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Зокрема експертне дослідження транспортного засобу (ТЗ) і реєстраційних документів на ТЗ із вдачею висновку:

для ТЗ усіх категорій або окремих агрегатів - 10,2% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (309 грн);

для мопедів або їх окремих агрегатів – 5,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (167 грн);

Дублювання первинних ідентифікаційних і нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ТЗ – 200% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (6056 грн).

Також запропоновано стягувати кошти за проведення обов’язкового технічного контролю ТЗ із видачею відповідного документу залежно від категорії ТЗ: