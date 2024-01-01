Укр
Ру

Вартість експертного дослідження автомобілів пропонують зменшити

МВС пропонує зменшити вартість послуги з нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих ідентифікаційних номерів транспортних засобів.
Експертне дослідження автомобілів може подешевшати - Auto24

Експертне дослідження автомобілів

Євген Гудущан
logo28 травня, 17:35
logo0
logo0 хв

МВС оприлюднив проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС». Проектом установлено розміри плати за надання послуг, у тому числі що надаються підрозділами Експертної служби.

Читайте також: У Дії знову можна переоформлювати автомобілі

Зокрема експертне дослідження транспортного засобу (ТЗ) і реєстраційних документів на ТЗ із вдачею висновку:

  • для ТЗ усіх категорій або окремих агрегатів - 10,2% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (309 грн);
  • для мопедів або їх окремих агрегатів – 5,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (167 грн);

Дублювання первинних ідентифікаційних і нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ТЗ – 200% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (6056 грн).

Також запропоновано стягувати кошти за проведення обов’язкового технічного контролю ТЗ із видачею відповідного документу залежно від категорії ТЗ:

  • M1; N1; O1; L - 29,7% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (898 грн);
  • M2; M3 - 35,7% (1081 грн);
  • N2; N3; O2 – 36,3%(1098 грн);
  • O3; O4 – 34,4% (1041 грн).
#Законодавство #Новини

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ