Вартість експертного дослідження автомобілів пропонують зменшити

Експертне дослідження автомобілів
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28 травня, 17:35
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МВС оприлюднив проект постанови КМУ «Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС». Проектом установлено розміри плати за надання послуг, у тому числі що надаються підрозділами Експертної служби.
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Зокрема експертне дослідження транспортного засобу (ТЗ) і реєстраційних документів на ТЗ із вдачею висновку:
- для ТЗ усіх категорій або окремих агрегатів - 10,2% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (309 грн);
- для мопедів або їх окремих агрегатів – 5,5% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (167 грн);
Дублювання первинних ідентифікаційних і нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ТЗ – 200% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (6056 грн).
Також запропоновано стягувати кошти за проведення обов’язкового технічного контролю ТЗ із видачею відповідного документу залежно від категорії ТЗ:
- M1; N1; O1; L - 29,7% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (898 грн);
- M2; M3 - 35,7% (1081 грн);
- N2; N3; O2 – 36,3%(1098 грн);
- O3; O4 – 34,4% (1041 грн).