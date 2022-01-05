Некоторые сети АЗС за день подняли цены на 1 грн/л.

Розничные сети АЗС 5 января повысили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л, до 31,49 и 31,97 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях добавило 66 коп./л, до 30,82 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,9-1 грн/л: бензин А-92 – до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Цена на ДТ выросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1-1,19 грн/л.

Сети KLO, "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 5 января, грн/л: