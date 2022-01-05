Деякі мережі АЗС за день підняли ціни на 1 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС 5 січня підвищили ціни на бензини й дизельне пальне. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 здорожчали на 1 грн/л, до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах додало 66 коп./л, до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини здорожчали на 0,9-1 грн/л: бензин А-92 – до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Ціна на ДП зросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензини у мережі SOCAR здорожчали на 1-1,19 грн/л.

Мережі KLO, "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango й інші підвищили ціни на пальне у межах 0,3-1 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 січня, грн/л: