В Украине было отмечено резкое повышение цены на оптовые партии нефтепродуктов как вагонными партиями, так и автомобильными.

Максимальное значение подорожания достигало 32 600 грн/т в крупной группе и 28,40 грн./л – в мелкой. В среднем цены выросли на 650 грн / т и 42 коп./ л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга оптового рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: На сколько подорожает автомобильное топливо: прогноз экспертов

Рост цен спровоцирован повышением европейских котировок, которые за три котировочных дни подскочили в среднем на $23-24/т, до $746/т.

По данным мониторинга "А-95", 18 октября в Коростене минимальное предложение для ГП составляло 27,70 грн/т, тогда как еще в прошлую среду минимальная заявленная цена составляла 27,00 грн/т. При этом трейдеры за понедельник трижды пересматривали цены.

Крупнейший украинский производитель – "Укртатнафта" – с 13 по 18 октября повысил прайсовую стоимость ГП на 500 грн/т, до 32 400 грн/т. Тогда как в мелком опте Кременчуг поднял цену на дизтопливо на 35-50 коп./л – до 27,09-27,43 грн/л, в зависимости от базиса торговли.

В Киевской области рост цен на ДТ за это время составил 55 коп./л – до 27,68 грн/л. Часть трейдеров была вынуждена отказаться от торговли, ожидая дальнейшего повышения.

Ценам на бензин были присущи аналогичные тенденции, в среднем мелкооптовая стоимость бензина А-92 выросла на 16 коп./л – до 28,41 грн/л, на А-95 – до 29,13 грн/л (+18 коп./ л).

В "А-95" подчеркнули, что сегодняшние крупнооптовые цены на ДТ выросли до максимального уровня за последние почти 3 года, до 32 300 грн/т. Ранее такой уровень цен на дизтопливо было отмечено в начале ноября 2018 г.