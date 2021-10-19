В Україні було відзначено різке підвищення ціни на гуртові партії нафтопродуктів як вагонними партіями, так і автомобільними.

Максимальне значення здорожчання досягало 32 600 грн/т у крупному гурті й 28,40 грн./л – у дрібному. В середньому ціни зросли на 650 грн/т і 42 коп./л. Про це свідчать дані моніторингу гуртового ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зростання цін спровоковано підвищенням європейських котирувань, які за три котирувальних дні підскочили в середньому на $23-24/т, до $746/т.

За даними моніторингу "А-95", 18 жовтня в Коростені мінімальна пропозиція для ДП становила 27,70 грн/т, тоді як ще минулої середи мінімальна заявлена ціна становила 27,00 грн/т. При цьому трейдери за понеділок тричі переглядали ціни.

Найбільший український виробник – "Укртатнафта" – з 13 по 18 жовтня підвищив прайсову вартість ДП на 500 грн/т, до 32 400 грн/т. Тоді як у дрібному гурті Кременчук підняв ціну на дизпальне на 35-50 коп./л, до 27,09-27,43 грн/л, залежно від базису торгівлі.

У Київській області зростання цін на ДП за цей час склало 55 коп./л – до 27,68 грн/л. Частина трейдерів була змушена відмовитися від торгівлі, очікуючи на подальше підвищення.

Цінам на бензин були притаманні аналогічні тенденції, в середньому дрібногуртова вартість бензину А-92 зросла на 16 коп./л, до 28,41 грн/л, на А-95 – до 29,13 грн/л (+18 коп./л).

В "А-95" підкреслили, що сьогоднішні великогуртові ціни на ДП зросли до максимального рівня за останні майже 3 роки, до 32 300 грн/т. Раніше такий рівень цін на дизпальне було відзначено на початку листопада 2018 р.