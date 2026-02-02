Стоит ли занижать цену авто в договоре купли-продажи

Сервисные центры МВД предостерегают граждан от занижения стоимости автомобилей в договорах купли-продажи. Занижение делается с целью минимизации налоговых платежей и наносит ущерб государству.

Налоговые последствия и ответственность сторон

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины, налоги и обязательные сборы при отчуждении транспортного средства начисляются именно с той суммы, которая указана в договоре купли-продажи. В случае умышленного внесения ложных данных ответственность могут нести как продавец, так и покупатель, поскольку фактически речь идет о представлении недостоверной информации.

Специалисты ГСЦ МВД отмечают, что экономия на налогах может обернуться большими затратами в будущем из-за штрафов, налоговые доначисления или судебные споры.

Риски для покупателей

В случае возникновения спорных ситуаций, в частности при возврате средств, страховых случаях или судебных разбирательствах, официальной считается именно сумма, указанная в документах. Здесь, конечно, стоит помнить как работают украинские суды и страховые компании.

Проблемы могут возникать при подаче налоговой декларации, когда стоимость транспортного средства не соответствует задекларированной ранее. Это актуально для госслужащих и членов их семей, которые декларируют свои доходы.

Формальное регулирование

Порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами определен украинским законодательством. Постановление КМУ №1200 устанавливает требования по прозрачности операций по продаже транспортных средств и их составных частей с идентификационными номерами.

Дополнительно деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю автомобилями и состоящих на учете в сервисных центрах МВД, регламентируется приказом МВД №279. Эти нормативные акты призваны обеспечить контроль за рынком и уплату налогов.

Призыв к прозрачности сделок

Сервисные центры МВД призывают граждан осуществлять куплю-продажу транспортных средств открыто и ответственно. Указание реальной стоимости автомобиля в договоре является залогом наполнения государственного бюджета, средства из которого идут на определенные нужды.

В ведомстве подчеркивают, что дальнейшая цифровизация и усиление контроля за операциями с транспортными средствами направлены на увеличение наполняемости государственной казны.