Настоящий двигатель Ferrari V12 стал основой оригинального столика. Его создали в одном-единственном экземпляре по индивидуальному заказу.

В Майами сейчас проходит автомобильный аукцион RM Sotheby's. Рядом с ретро-авто и современными суперкара там продали необычный журнальный столик. За него выручили 246 000 долларов — примерно в четыре раза больше, чем планировали сначала. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома Sotheby's.

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Этот столик полностью вписывается в тему аукциона. Дело в том, что исполнен он из настоящего старинного двигателя Ferrari, снятого с итальянского суперкара 60-х годов. Создали его по заказу в одном-единственном экземпляре.

Винтажный V12 отреставрировали, почистили и отполировали, остались даже шесть сдвоенных карбюраторов Weber. Крепления для стеклянной столешницы вставлены в выпускной коллектор двигателя и напоминают выхлопные трубы.

В последнее время мебель из автомобильных запчастей набирает популярность. Из двигателей делают столы в гостиной, а из сидений – кресла и диваны.

Обычно, подобная мебель гораздо дешевле, ведь используются силовые агрегаты относительно недорогих авто. Однако классические моторы Ferrari V12 недешевы, даже если они уже в нерабочем состоянии, поэтому стол стоит на уровне нового суперкара.